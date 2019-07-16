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  • 16.07.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 13:58

İznik'te sanılan taş, moloz parçası çıktı

'nın İznik ilçesinde, 3 gün önce bulunan ve zannedilen taşın incelemesi yapıldı. İncelemeye alınan taşın, göle atılan moloz parçası olduğu  belirlendi.

Tarihi eser sanılan taş bakın ne çıktı!
İznik ilçesinde, pazar günü halk plajında yüzen kişi, bulduğu taşın olduğunu düşünerek durumu yetkililere bildirdi. 'nde 2014 yılında keşfedilen, göl kıyısının 20 metre açığında 1,5- 2 metre derinlikte bulunan ve 1600 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edilen bazilikayla ilgili çalışma sürdüren dalgıç arkeologlar, tarihi eser sanılan taşı incelemek üzere göle girdi. Taş dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı. İncelemeye alınan taşın, göle atılan moloz parçası olduğu belirlendi.

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