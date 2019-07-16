Parçalı ay tutulmasında Ay tutulma sırasında tam olarak kaybolmayan koyu kızıl bir renge bürünecek. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak. Bu önemli gökyüzü olayının öncesinde insanlar Parçalı ay tutulması ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece gerçekleşecek olan "Parçalı Ay Tutulması" tüm Türkiye'den takip edilebilecek. Tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de tutulma ortasında ayın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak.