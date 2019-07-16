Bir süredir gündeme gelen Çağla Ayça Altunkaya ile ilgili detaylar internette sıkça araştırılmaya başlandı. Genç ismin hayatı insanlar tarafından merak ediliyor. Altunkaya'nın basketbolla ilgilendiği de bilinenler arasında. Peki, Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Çağla Ayça Altunkaya 20 yaşındadır. Aynı zamanda Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi.