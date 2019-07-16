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  • 16.07.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:19

'da korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan bu hale getirdi...

'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Olay, pazar günü Ergani ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde sebze toplayan , 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce eline taş alıp, hayvana fırlattı. Gözden kaybolan yılan, bir süre sonra ortaya çıktı.

Giray'a saldıran yılan, kolunu ve elini ısırdı. Olayı gören yakınları Giray'ı, Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Giray, sağlık durumunun kötüleşmesiyle Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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