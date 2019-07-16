İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması" böyle gözlendi Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor. İşte İstanbul'dan 'Parçalı Ay Tutulması' manzaraları...

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