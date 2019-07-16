16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece gerçekleşecek olan "Parçalı Ay Tutulması" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Vatandaşlar bu nedenle Husuf namazı hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Husuf, ay tutulması demektir. Peki, Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?

Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15)