Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi.
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