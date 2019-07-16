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  • 17.07.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 01:04

Son dakika: Gebze'de çok acı olay! nden düşen hayatını kaybetti

’nin Gebze ilçesine bir ın nden inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

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