Fırtına dindi!

Daha önce intihara kalkışan kadın, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Hülya D. (49), çıplak halde, oturduğu apartmanın 4'üncü katından yere çakıldı. Çığlık seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadının birkaç gündür yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.
Emniyet güçleri, olaydan 2 saat önce evden ayrılan Hülya D.'nin erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Emniyet güçleri, olaydan 2 saat önce evden ayrılan Hülya D.'nin erkek arkadaşını gözaltına aldı.
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