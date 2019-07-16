Bugünkü
Takvim

Fırtına dindi!

’da bir kadın, 4’üncü kat penceresinden çıplak halde düşerek can verdi. Çevresine “İçimde fırtınalar kopuyor” dediği öğrenildi.

Fırtına dindi!
Daha önce a kalkışan kadın, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Hülya D. (49), çıplak halde, oturduğu apartmanın 4'üncü katından yere çakıldı. Çığlık seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadının birkaç gündür yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.



Emniyet güçleri, olaydan 2 saat önce evden ayrılan Hülya D.'nin erkek arkadaşını gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFırtına dindi!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri