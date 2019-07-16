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  • 16.07.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 18:50

'da Sıcaktan ölen köpeğin sahibine rekor ceza

'da, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden köpeğin sahibine rekor para cezası kesildi. Suç duyurusu sonrası Manavgat Kaymakamlığı'nca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

Vicdansız sahibe rekor ceza

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'ndeki 2 katlı evin çatısına sahibi tarafından zincirle bağlanan pitbull cinsi , sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalıştı. Ancak bağlı olduğu zincir nedeniyle başarılı olamadı.

Köpeğin yaşadığı zor anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpeğin sosyal medyada yayılan görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini topladı. Köpeği kurtarmak için harekete geçen bir grup hayvansever, hayvanın öldüğünü öğrendi.

Bunun üzerine Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeğin sahibi hakkında 'yasaklı ırk bulundurmak', 'hayvanı sıcağa maruz bırakmak' ve 'ölümüne sebep olmak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Manavgat Kaymakamlığı'nca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

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