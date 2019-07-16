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Çifte vahşet

’da , otomobilde birbirine girdi. Öfkeli adam, eşini öldürüp aynı silahla etti.

Çifte vahşet
Evli çiftin tartışması kanlı bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Telefon tamircisi ve satıcısı olan Enver Yurday (37), dönüşü 2 yaşındaki oğlunu annesine bıraktı. Ootomobille yola çıktı. Eşi Nimet Yurday (32) ile kavga etti . Sinirlerine hakim olamayan genç adam, tabacancayla karısını başından vurdu. Genç kadın kanlar içinde kalırken, Enver, aynı silahla etti. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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