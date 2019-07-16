Çifte vahşet

Evli çiftin tartışması kanlı bitti. Olay dün Kütahya'da meydana geldi. Telefon tamircisi ve satıcısı olan Enver Yurday (37), İzmir dönüşü 2 yaşındaki oğlunu annesine bıraktı. Ootomobille yola çıktı. Eşi Nimet Yurday (32) ile kavga etti . Sinirlerine hakim olamayan genç adam, tabacancayla karısını başından vurdu. Genç kadın kanlar içinde kalırken, Enver, aynı silahla intihar etti. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 16.07.2019
- Gazete
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