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  • 17.07.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 06:53

'da sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza kesildi

Manavgat'ta, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden köpeğin sahibine 'nca 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

Vicdansız sahibe 7 bin 802 lira ceza

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'ndeki 2 katlı evin çatısına sahibi tarafından zincirle bağlanan pitbullcinsi köpek, sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalıştı. Ancak bağlı olduğu zincir nedeniyle başarılı olamadı.

Köpeğin yaşadığı zor anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpeğin sosyal medyada yayılan görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini topladı. Köpeği kurtarmak için harekete geçen bir grup hayvansever, hayvanın öldüğünü öğrendi.

Bunun üzerine Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeğin sahibi hakkında 'yasaklı ırk bulundurmak', 'hayvanı sıcağa maruz bırakmak' ve 'ölümüne sebep olmak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası 'nca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

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