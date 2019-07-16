Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.
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