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  • 16.07.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 17:56

Son dakika haberi: 'da orman ı

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde orman ı çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölge sakinleri de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalışıyor

'nın ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.







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