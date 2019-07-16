Ah be Erol! Balıkesir’de Sözleşmeli Er Erol Çivi, trafik kazasında yaşamını yitirdi. 3 ay önce evlendiği belirtildi.

Yeni evlenen genç adam, talihsiz bir şekilde can verdi. Kaza dün Balıkesir'de meydana geldi. Sözleşmeli Er Erol Çivi'nin (27) kullandığı motosiklet, önünde giden Semih Özü yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Çivi hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Erol Çivi'nin cenazesi, İvrindi'nin kırsal Susuzyayla Mahallesi'ne götürüldü. 3 ay önce Sahibe Çivi ile evlenen Erol Çivi gözyaşları arasında toprağa verildi.