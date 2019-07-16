Bugünkü
Takvim

Ah be Erol!

Balıkesir’de Sözleşmeli Er Erol Çivi, trafik kazasında yaşamını yitirdi. 3 ay önce evlendiği belirtildi.

Ah be Erol!
Yeni evlenen genç adam, talihsiz bir şekilde can verdi. Kaza dün Balıkesir'de meydana geldi. Sözleşmeli Er Erol Çivi'nin (27) kullandığı motosiklet, önünde giden Semih Özü yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Çivi hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Erol Çivi'nin cenazesi, İvrindi'nin kırsal Susuzyayla Mahallesi'ne götürüldü. 3 ay önce Sahibe Çivi ile evlenen Erol Çivi gözyaşları arasında toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAh be Erol!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri