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'da gergin anlar! Av tüfeğiyle beklediler

Evlerini yıktırmak istemeyen bir grup, av tüfeğini kapıp cama çıktı! Yıkım ekibini korkutmaya çalıştı. Eşkıyalar, gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde dün yıkım gerginliği yaşandı. 5 katlı bitişik 2 binadan birinin sakinleri bir inşaat şirketiyle anlaştı. Binanın yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu sabah yıkım için adrese giden firma yetkilileri, bitişik bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında binaların bitişik olmasında dolayı kendi binalarının da zarar göreceğini söyleyen ev sahipleriyle görevliler arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine yıkıma engel olmak isteyen iki bina sakini, evlerindeki tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı. Şehir eşkıyalarını gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman polisle ev sahipleri arasında gergin anlarında yaşandı. Balkona çıkan iki kişiyse polis ekiplerince gözaltına alındı.



yıkılmasını istemeyen iki kişi, av tüfeğiyle cama çıktı. O anlar, büyük korku ve panik yarattı.

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