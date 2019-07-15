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  • 15.07.2019 22:36
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 22:36

'de kanlı infaz! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı!

'de Beşir Değerli isimli şahıs, yolda yürürken karşılaştığı 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli ve yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri’ye kurşun yağdırdı. Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.

Sokak ortasında kanlı infaz!

'de Beşir Değerli (31) isimli şahıs, yolda yürürken karşılaştığı 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'ye (25) kurşun yağdırdı. Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokakta meydana geldi. Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı.

TESLİM OLDU

Çevrede panik ve korku yaratan olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haberverdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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