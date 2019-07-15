Temmuz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların Adli tatil konusundaki araştırmaları artmaya başladı. Vatandaşlar şimdi büyük bir merakla "Adli tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? 2019 Adli tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.