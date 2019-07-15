Hatay'da orman yangını! Büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alanda zarar oluştu.
İlçeye bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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