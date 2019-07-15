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  • 15.07.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 15:06

'da orman ı! Büyümeden söndürüldü

Arsuz'da ormanlık alanda çıktı. Yangına havadan ve karadan hemen müdahale edilirken, kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'da orman yangını! Büyümeden söndürüldü

'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman ında bir hektar alanda zarar oluştu.

İlçeye bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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