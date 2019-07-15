Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.07.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 14:32

'da 4'üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı

'da apartmanın 4'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralanan Hülya D. (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Hülya D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da korkunç olay

Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi 'nde meydana geldi. Çığlık seslerini duyan çevre sakinleri, apartmanın bahçesinde yerde yatan çıplak kadını görünce, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Hülya D. olduğu belirlenen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya D., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
4 yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya D.'nin birkaç gündür yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri, olaydan 2 saat önce apartmandan ayrılan Hülya D.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşının ifadesine başvurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSamsun'da 4'üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri