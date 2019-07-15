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  • 15.07.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 17:09

'da vahşet! Tartıştığı eşini vurup etti

'da, polis merkezine giderek kendisinden şikayetçi olan karısını tabancayla vuran kişinin, ettiği öne sürüldü. Çiftin 1,5 yıldır evli olduğu ve bu evlilikten de 1 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Kendisini polise şikayet eden eşini vurdu!

'nın Simav ilçesinde, bir kişinin, eşini öldürdükten sonra aynı silahla ettiği ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, Küplüce köyündeki mezarlık yakınındaki köy yolunda bir erkek ve bir kadını hareketsiz bulan vatandaşların ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu bölgeye geldi.

Ekipler, bir otomobilin yanında Enver (36) ve (32) çiftinin tabancayla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede, bir tabanca ile iki boş kovan bulunurken, Enver Yurday'ın eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yurday çiftinin 1,5 yıldır evli olduğu ve bu evlilikten de 1 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Nimet Yurday'ın 13 Temmuz'da polis merkezine giderek, eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yurday çiftinin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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