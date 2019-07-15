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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 21:20

15 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın numaraları...

Pazartesi günleri çekilişi yapılan için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce kişi şimdi heyecanla On Numara sonuçlarını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte ....

15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

On Numara çekiliş sonuçları her hafta pazartesi günü saat 21.15'te açıklanıyor. Bu hafta On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Haftanın kazanan numaraları açıklandı. On Numara oynayanlar internette 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarını sorgulatıyor. İşte MPİ 15 Temmuz On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI

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