Yer: İstanbul... Peş peşe ihbarlar! Biri vapurdan düştü diğeri köprüden atladı

Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulundu.
Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulundu.
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