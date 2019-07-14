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  • 15.07.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 01:18

Yer: İstanbul... Peş peşe ihbarlar! Biri vapurdan düştü diğeri köprüden atladı

civarında yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bir erkeğe ait ceset bulundu. . Ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.

Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulundu.

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