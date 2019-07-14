İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kimlik ve ehliyetleri değiştirme süresiyle ilgili detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte vatandaşlar kimlik ve ehliyet değiştirme işlemi hakkındaki detayları sorgulatıyor. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme nasıl yapılır? İşte kimlik ve ehliyet değiştirmeyle ilgili bilinmesi gerekenler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.