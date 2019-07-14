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  • 15.07.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 00:58

'de düğün 'zehir' oldu! ler doldu taştı

'nin Ardeşen ilçesi 'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı. Ardeşen ilçe Sağlık ve ve ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'nin Ardeşen ilçesi 'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı. Armağan Köyü'nde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda si teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı. Hastane inde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi.

Ardeşen ilçe Sağlık ve ve ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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