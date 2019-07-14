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  • 14.07.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 12:27

'da bir mahalleyi böcekler istila etti

Kapaklı'da bulunan Pınarca Mahallesi'ni tarım alanından gelen böcekler adeta istila etti. Milyonlarca bulunan ve türü henüz belirlenemeyen böceklerle kendi imkanlarıyla başa çıkmaya çalışan mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen milyonlarca böcek mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı.

Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayanlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Pınarca Mahallesi Muhtarı Taner Diril, mahalleyi saran böceklerin sarmasıyla ilgili çok şikayet aldığını belirterek, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şuan için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var." dedi.

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