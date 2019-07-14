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  • 14.07.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 12:12

'daki korkunç te detayı

Geçtiğimiz gün Fatih'te yaşadığı evde boğazı kesilerek öldürülen ardından evi ateşe verilen Çinlİ (43) isimli kadının inde şoke eden bir detay ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının izleyen polisler şapkalı bir şüpheliyi görüntülerden takibe alarak yakaladı.

Gözaltına alınıp, tutuklanan şüphelinin çantasından bazı kanlı eşyalarla öldürülen kadına ait bir kolye çıktı. Şüpheli cinayet iddialarını kabul etmezken, polis öldürülen Chen Haiyun'un ev arkadaşı Çinli kadının da cinayetten 4 saat sonra yurt dışına kaçtığını tespit etti.

YANGININ ARDINDAN KADIN CESEDİ BULUNDU
Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hüsamettin Sokak üzerinde 8 Temmuz 2019 tarihinde bir evde yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri içerde çıplak bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

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