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  • 14.07.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 12:48

'nda feci kaza! 6 kişi yaralandı

'nda İstanbul istikametinde hareket eden bir araç, seyir halindeki bir TIR'a yandan çarparak savruldu. Savrulmanın etkisiyle bariyerlere çarpan araçta bulunan 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

'nun Sakarya kesiminde meydana gelen nda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet S. yönetimindeki 41 YJ 109 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikametinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkisinde, Hüseyin D. idaresindeki 41 PU 819 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 1'i çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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