Ankara'da Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın geçen yıl telefonu çaldı. Kendisini savcı olarak tanıtan kişi Akın'a, "Bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD ve Suriye'de çeşitli bankalardan işlem yapılmış" dedi. Akın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle aracını sattı. 99 bin lirayı Pursaklar Saray İmam Hatip Lisesi önünde bir kişiye teslim etti.







Daha sonra da 20 bin lira çekti. Ancak oğlu durumu fark etti. Babasının parayı teslim etmesine engel oldu. Şiyaket üzerine parayı teslim alan Suriyeli Ali Hammud El Casım tutuklandı. Mağdur profesör, "Banka görevlisi 'Hocam sizi dolandırıyor olabilirler' demişti. Ben de profesör olduğumu ve kimsenin beni dolandıramayacağını söylemiştim" diye konuştu.







​KARATAY DA MAĞDUR OLMUŞTU...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da geçtiğimiz yıllarda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılara 50 bin dolar ile 10 bin lirasını kaptırmıştı...