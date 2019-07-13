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  • 14.07.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 01:22

'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı da ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Merve Aydemir (25) kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Merve Aydemir (25) kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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