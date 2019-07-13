Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Merve Aydemir (25) kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Merve Aydemir (25) kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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