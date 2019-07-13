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  • 14.07.2019 00:31
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 01:18

'te erkek cesedi bulundu

'te, bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi bulundu. Evden birkaç gündür koku geldiğini iddia eden komşular, dairede 60 yaşlarındaki M.Y'nin oturduğunu ifade etti.


'te, bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Karagümrük Mahallesi Zeynel Ağa Sokak'taki üç katlı apartmanın üst katındaki daireden koku geldiğini fark eden komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen ekipler, dairede kolları ve bacakları bağlı bir erkek cesedi buldu.

Evden birkaç gündür koku geldiğini iddia eden komşular, dairede 60 yaşlarındaki M.Y'nin oturduğunu ifade etti.

Ceset, evdeki incelemenin ardından Kurumu'na götürüldü.

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