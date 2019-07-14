Otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs bugün ücretsiz mi? 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. 15 Temmuz tarihinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı da merak konusu. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? İşte cevabı...

15 Temmuz tarihinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılan soruların başında bulunuyor. Birçok kişi 15 Temmuz Pazartesi günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, tramvay, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... HABERİN DEVAMI

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