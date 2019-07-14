Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu.
Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu.
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