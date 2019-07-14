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  • 14.07.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:42

'dan acı haber! Henüz 22 yaşındaydı...

'da serinlemek için 'ne giren (22), boğuldu. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.

Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu.

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