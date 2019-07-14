15 Temmuz'da bankalar ve noterler açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da açık olacak kurum ve kuruluşlar o kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Banka ve noterlerde işleri bulunan vatandaşlar 15 Temmuz'da PTT, banka ve noterler açık mı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Temmuz'da noter ve bankalar açık mı? İşte cevabı...

15 Temmuz günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlar bu nedenle noter ve bankalar açık mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü noter ve bankalar çalışıyor mu? 15 TEMMUZ'DA NOTER VE BANKALAR AÇIK MI? 15 Temmuz resmi tatil ilan edildiği için pazartesi günü tatil olacak. Banka, noter yada PTT'de işlemi olan vatandaşlar 8 Temmuz Salı gününü bekleyecek. HABERİN DEVAMI

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