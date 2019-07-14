Yavru Vatan'dan gelen acı haber, hepimizi ağlattı. KKTC'yi yasa boğan olay, önceki akşam Gazimağusa'ya bağlı Kaplıca-Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde yaşandı. Ailesiyle sahile giden Merve Katırcı (18), suya daldı. Bir süre denizde çırpınmaya başladı. Kızlarının akıntıya sürüklendiğini gören baba Ramazan (48), anne Filiz (40) ile çocukları Mert (13) ve Barış (12) yardım için suya atladı. Ancak dalgalı denizde baba, anne, Merve ve Mert akıntıya kapıldı. Aynı aileden 4 kişi suda kaybolurken, akıntıyla sürüklenen Barış, tatilciler tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekipleri ise Katırcı çifti ve 2 çocuğunun cesedine ulaştı. Anne babasını ve 2 kardeşini kaybeden Barış ise tek başına kaldı. Hastanede tedaviye alınan Barış'ın hala ailesinin öldüğünü bilmediği ortaya çıktı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ailesini kaybeden Barış'a sahip çıkacaklarını anlattı. Olayın ardından dün tüm resmi etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.
Baba Ramazan Katırcı
Yaşamını yitiren Merve'nin bu sene liseden mezun olduğu, hemşirelik bölümünde okumayı hayal ettiği ortaya çıktı.
Anne Filiz Katırcı
TEK O KURTULDU
Ailesini kaybeden Barış, hastanede annesini istedi. Ancak kimse ailesinin öldüğünü söyleyemedi.
BARAJDA 3 ÇOCUK KAYBOLDU
HAKKARİ Yüksekova'da yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli Barajı'na girdi. Ancak çocuklar kayboldu. Çocukların bulunması için Van'dan dalgıç talep edildi.
Baba Ramazan Katırcı
Yaşamını yitiren Merve'nin bu sene liseden mezun olduğu, hemşirelik bölümünde okumayı hayal ettiği ortaya çıktı.
Anne Filiz Katırcı
TEK O KURTULDU
Ailesini kaybeden Barış, hastanede annesini istedi. Ancak kimse ailesinin öldüğünü söyleyemedi.
BARAJDA 3 ÇOCUK KAYBOLDU
HAKKARİ Yüksekova'da yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli Barajı'na girdi. Ancak çocuklar kayboldu. Çocukların bulunması için Van'dan dalgıç talep edildi.
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