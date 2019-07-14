Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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