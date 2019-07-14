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  • 15.07.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 01:56

Son dakika: 'te ortalık karıştı! Baba ve oğlu öldü

'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı.Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ve kaldırıldı. Köyde geniş önlemler alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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