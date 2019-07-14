Araba fiyatına koç! 5 bin euroya alıcı buldu

İngiliz ırkı Sufflok cinsi koyun ve koçlar satışa sunuldu. Fiyatları ise otomobillerle yarışıyor. İngiltere'nin gözbebeği olarak kabul edilen saf ırk Suffolk cinsi koyun ve koçlar özel bir şirket tarafından Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye gelen koçlar 5 bin, koyunlar ise 3 bin eurodan alıcı buldu.

Anavatanı İngiltere olan suffolk koyun ve koçları özel bir şirket tarafından Türkiye'ye getirdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine getirilen koçlar 5 bin euro, koyunlar ise 3 bin euroya satıldı.