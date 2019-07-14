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Canavarın yolu!

’da , eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürüdüğü adamı vurup kayınvalidesini katletti. Aynı silahla etti. elinde tüfek, belinde tabanca ile gittiği belirlendi.

Canavarın yolu!
Eski eş dehşet saçtı. çifte silahla gittiği ortaya çıktı. Olay 11 Temmuz'da 'da yaşandı. 2 çocuk babası İrfan Taşkafa, 1 yıl önce boşandığı Güllü K.'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet K.'nin (47) işyerine gitti. Av tüfeğiyle adamı vurdu. Ağır yaralanan Mehmet K. hastaneye kaldırıldı.



Taşkafa, daha sonra eski kayınvalidesi Sevim K.'yı aynı silahla vurarak öldürdü. Ardından etti. Taşkafa'nın Mehmet K.'nin işyerine elinde otomatik tüfekle giderken güvenlik kameralarına katıldığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden elindeki tüfekle yürüyen Taşkafa, Mehmek K.'yi yaralayıp kaçarken, belinde de tabanca olduğu belirlendi.




Mehmet K.

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