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  • 14.07.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 10:46

Son dakika: 'den kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

'nin ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve kardeşler ile kuzenleri 'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hakkari'den kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı
Son dakika haberi... 'nin ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve kardeşler ile kuzenleri 'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.



OLAY
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli Baraj Gölü'ne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu.



Ekipler, havanın kararması nedeniyle göl kenarında el feneriyle arama çalışması yaptı. Olayı duyan çevre köylerde yaşayanlar da baraj gölüne gelerek, aramalarda ekiplere destek verdi. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına dün akşam saat 22.00 itibariyle son verildi.

Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun bulunması için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, baraj gölünde yeniden arama çalışması başlattı. Son dakika gelişmesine göre kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

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