50 liralık vahşet!

Kendisini terk eden eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Olay geçen yıl Tekirdağ'da meydana geldi. Haluk Ayyıldız, (42) kendisini terk eden ve tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemedi. Ekmek bıçağıyla sokak ortasında katletti. Katil zanlısı hakkında 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya çıkan Ayyıldız, "Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 lira istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi. Sanığın tutukluluk haline karar verilen duruşma ertelendi.
Şeyda Ayyıldız, henüz 33 yaşındaydı. Kocası tarafından sokak ortasında hunharca öldürüldü.
Şeyda Ayyıldız, henüz 33 yaşındaydı. Kocası tarafından sokak ortasında hunharca öldürüldü.
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