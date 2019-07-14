Usta oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Parkan Özturan'ın cenazesi yarın Maltepe Merkez Camisi'nden kaldırılacak. Peki, Parkan Özturan kimdir? İşte Parkan Özturan'ın hayatı...

PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?

Parkan Özturan, 1 Eylül 1960'da dünyaya geldi. Ortaoyuncular-Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı.

1977-1982 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti.