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  • 14.07.2019 06:32
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 06:46

Ters rüzgara kapılan çü metrelerce yüksekten düşerek öldü

'nin Çal ilçesinde yamaç ü ile eğitim uçuşu yapan (41), havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Paksoy'un düşme anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Feci son! Metrelerce yüksekten düştü...


, bugün saat 17.00 sıralarında eğitim uçuşu için Çökelez Dağı'ndan üyle atlayış yaptı. Paksoy, atlayış yaptıktan kısa bir süre sonra ters hava akımına kapılması sonucu paraşütün kontrolünü kaybetti. Paksoy, metrelerce yükseklikten sert bir şekilde yere çarptı.




Paksoy'un paraşütünün düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Paksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun cesedi, otopsi için Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI
Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun düşme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı, Görüntüde, paraşütünün hakimiyetini kaybeden Paksoy'un sert bir şekilde yere çarpması yer alıyor.

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