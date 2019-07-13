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  • 14.07.2019 05:43
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 05:43

'da traktör şarampole devrildi: Baba ve kızı hayatını kaybetti

'ın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. da traktörde bulunan baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Traktör şarampole devrildi: Baba ve kızı öldü
, saat 21.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi Gargacık mevkiinde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası (45) ve kızı (19) ile bahçe işlerini yaptıktan sonra 09 PR 219 plakalı traktöre binerek eve dönmek için yola çıktı. Kurut, traktör ile seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu baba Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut traktörün altında kalarak ağır yaralandı.



Baba ve kızın eve gelmemesi üzerine şüphelenen yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kurut'un kullandığı güzergaha giden mahalle sakinleri, kaza yapan traktörü görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın öldüğünü belirledi.



Baba ve kızının cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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