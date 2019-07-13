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  • 14.07.2019 06:42
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 06:42

Suç makinesi plajda güneşlenirken yakalandı

'nın Fethiye ilçesinde lık yaptığı iddiasıyla plajda güneşlenirken yakalanan kadın tutuklandı. Zanlının, İstanbul, Rize, Samsun ve 'da da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Suç makinesi plajda güneşlenirken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki pek çok evden lık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olan evlere yakın iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.B. (33) olduğunu tespit etti.

Polis ve jandarma ekiplerince Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda güneşlenirken yakalanan zanlının, İstanbul, Rize, Samsun ve 'da da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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