Suç makinesi plajda güneşlenirken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki pek çok evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olan evlere yakın iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.B. (33) olduğunu tespit etti.

Polis ve jandarma ekiplerince Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda güneşlenirken yakalanan zanlının, İstanbul, Rize, Samsun ve Amasya'da da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.