Tele'bom!'

Gece uyurken cep telefonundan çıkan yangın bir aileyi perişan etti. Olay 6 Haziran'da Denizli'de meydana geldi. Öztürk ailesinin yaşadığı dairede, telefon patladı. Yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Anne Cemile Öztürk, baba Ali Öztürk ve çocuk yangın sonrası evsiz kaldı. Öztürk, evlerini yeniden yaptırmaya ekonomik güçlerinin olmadığını belirterek yardım istedi.
- Yaşam
- 13.07.2019
- Gazete
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