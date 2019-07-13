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  • 13.07.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 10:28

Son dakika haberi: Aydos'taki orman ın sebebi belli oldu

Son dakika haberine göre Valiliği’nden geçen çarşamba günü Aydos Ormanı’nda çıkan ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, yangına ateşle oynayan 11 ve 13 yaşındaki iki çocuğun neden olduğunu belirtti.

Aydos Ormanı'nda 3 gün önce çıkan la ilgili olarak Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada yangına ateşle oynayan "2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı çocukların neden oldukları belirtildi.

İki çocuk hakkında tahkikat başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, belediye ve orman itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiştir. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınmış ve büyümeden söndürülmüştür. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır"

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