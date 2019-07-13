Aydos Ormanı'nda 3 gün önce çıkan yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada yangına ateşle oynayan "2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı çocukların neden oldukları belirtildi.

İki çocuk hakkında tahkikat başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, belediye ve orman itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiştir. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınmış ve büyümeden söndürülmüştür. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır"