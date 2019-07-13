Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 09:19

Öğretmenden öğrencisine sakızlı işkence!

11 yaşındaki A.İ., 'da bulunan özel bir öğretim kurumunda eğitim görüyordu. 18 Nisan günü matematik dersine giren A.İ. derste sakız çiğniyordu.İddiaya göre öğretmen İlkay T.,çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı.

Öğretmenden öğrencisine sakızlı işkence!

İddiaya göre öğretmen İlkay T., öğrencisinin sakız çiğnemesine kızdı ve yanına çağırarak önce sert bir uyarıda bulundu, ardından çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı. Öğretmen küçük çocuğun kafasına yapıştırdığı sakızı işkence yapar gibi kafasından yoldu.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRARAK FERYAT ETTİ
Sınıf içinde çığlık çığlığa bağırarak feryat eden küçük çocuğun yardımına müdür yardımcısı koştu. A.İ.'yi önce okul revirine götüren müdür yardımcısı ardından ağlama krizine giren çocuğu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anne ve babaya durum haber verildiğindeyse çocuklarını o durumda gören ebeveynler önce okul müdürü ve müdür yardımcısı ile tartışıp ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÖğretmenden öğrencisine sakızlı işkence!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri