Öğretmenden öğrencisine sakızlı işkence!

İddiaya göre öğretmen İlkay T., öğrencisinin sakız çiğnemesine kızdı ve yanına çağırarak önce sert bir uyarıda bulundu, ardından çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı. Öğretmen küçük çocuğun kafasına yapıştırdığı sakızı işkence yapar gibi kafasından yoldu.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRARAK FERYAT ETTİ

Sınıf içinde çığlık çığlığa bağırarak feryat eden küçük çocuğun yardımına müdür yardımcısı koştu. A.İ.'yi önce okul revirine götüren müdür yardımcısı ardından ağlama krizine giren çocuğu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne ve babaya durum haber verildiğindeyse çocuklarını o durumda gören ebeveynler önce okul müdürü ve müdür yardımcısı ile tartışıp ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH