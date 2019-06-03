Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.06.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 18:07

Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul Pendik Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormanyolu Caddesi üzerinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAydos Ormanı'nda yangın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri