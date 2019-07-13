Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde yağış ve fırtına görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta, Artvin, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.







ERZURUM İÇİN SAĞANAK UYARISI

Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde (Narman, Oltu, Şenkaya, Olur) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın öğleden sonra parçalı bulutlu