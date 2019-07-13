Olay, akşam saatlerinde, Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli baraj gölüne girdi.
Olay, akşam saatlerinde, Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli baraj gölüne girdi.
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