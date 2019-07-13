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  • 14.07.2019 00:31
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 00:54

'de baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 çocuk kayboldu

'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölüne giren Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, kayboldu. Jandarma göl çevresinde yaptığı aramada çocukların ayakkabı ve elbiselerini bulurken, yarın sabah dalgıçlarla arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.



Olay, akşam saatlerinde, Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli baraj gölüne girdi.

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