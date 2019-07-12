Kanlı buluşma!

İhanet iddiası cinayetle bitti. Olay dün Tekirdağ'da meydana geldi. Fatih E. (32), 1 çocuğunun annesi Elif E.'yi (24) kendisini aldattığından şüphelenerek, takibe aldı. Eşinin, başka bir adamla konuşup mesajlaştığını anladı. İnternetten tüfek satın aldı. Fatih E., eşini da yanına alarak, karısının sevgilisi olduğu iddia ettiği Uğur K. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı.
Fatih E., pompalı tüfeği çıkarıp, eşini başından, kaçmaya çalışan Uğur K.'yı ise sırtından yaraladı. Kadın hayatını kaybederken, Uğur K. hastaneye kaldırıldı. Teslim olan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Fatih E., pompalı tüfeği çıkarıp, eşini başından, kaçmaya çalışan Uğur K.'yı ise sırtından yaraladı. Kadın hayatını kaybederken, Uğur K. hastaneye kaldırıldı. Teslim olan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
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