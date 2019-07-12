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Kanlı buluşma!

’da eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamla buluşan koca dehşet saçtı. Karısını öldürüp genç adamı yaraladı

Kanlı buluşma!
İhanet iddiası cinayetle bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Fatih E. (32), 1 çocuğunun annesi Elif E.'yi (24) kendisini aldattığından şüphelenerek, takibe aldı. Eşinin, başka bir adamla konuşup mesajlaştığını anladı. tüfek satın aldı. Fatih E., eşini da yanına alarak, karısının sevgilisi olduğu iddia ettiği Uğur K. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı.



Fatih E., pompalı tüfeği çıkarıp, eşini başından, kaçmaya çalışan Uğur K.'yı ise sırtından yaraladı. Kadın hayatını kaybederken, Uğur K. hastaneye kaldırıldı. Teslim olan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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