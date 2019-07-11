Kırşehir'de toz bulutu oluştu! Göz gözü görmüyor

Şehir merkezini olumsuz etkileyen toz bulutları, Kırşehir'in bazı ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle birçok ağacın zarar görmesine neden oldu. Toz bulutu şehri tepeden gören Akbayır mevkiinden de net olarak izlendi.
Şehir merkezini olumsuz etkileyen toz bulutları, Kırşehir'in bazı ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle birçok ağacın zarar görmesine neden oldu. Toz bulutu şehri tepeden gören Akbayır mevkiinden de net olarak izlendi.
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