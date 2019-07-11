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  • 11.07.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 22:35

Kırşehir'de toz bulutu oluştu! Göz gözü görmüyor

Kırşehir’i akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur öncesi toz bulutu oluştu. Müdürü Seyit , yağışların Pazartesi gününden önce beklenmediğini, toz bulutunun soğuk ile sıcak havanın karşılaşması ve basıncın düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Şehir merkezini olumsuz etkileyen toz bulutları, Kırşehir'in bazı ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle birçok ağacın zarar görmesine neden oldu. Toz bulutu şehri tepeden gören Akbayır mevkiinden de net olarak izlendi.

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